Dia do Panificador: Balanço Geral recebe pães de padarias de todas as regiões de São Paulo

Nesta terça-feira (8) é comemorado o Dia do Panificador, também conhecido como Dia do Padeiro. Para celebrar essa data tão saborosa, o estúdio foi tomado por pães quentinhos e especiais. Só na cidade de São Paulo, existem mais de 6 mil padarias, e para homenagear esses profissionais, selecionamos uma de cada região da capital. Cada uma trouxe sua especialidade, aquele pão ou quitute que só ela sabe fazer. Eleandro Passaia, Fabíola Reipert e Renato Lombardi provaram todos e elegeram as delícias favoritas do dia. Acompanhe!



