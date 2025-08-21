Advogado suspeito de feminicídio ao jogar namorada da janela Família busca justiça pela morte de Carolina França no oitavo andar Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/08/2025 - 15h42 (Atualizado em 21/08/2025 - 15h42 ) twitter

Família de advogada morta pelo namorado ao ser jogada da janela pede que suspeito seja preso

O advogado Raul Rodrigues Costa Lages é suspeito pela morte de sua namorada, Carolina da Cunha Pereira França Magalhães. Ela foi encontrada morta após cair do oitavo andar do prédio onde vivia com seus filhos. Inicialmente tratado como suicídio pelo namorado, as investigações indicam que Raul teria cortado a tela da janela e jogado Carolina já desacordada.

O relacionamento entre Carolina e Raul era conturbado. Em um e-mail para si mesma, Carolina mencionou possessividade e controle por parte de Raul. Na noite do incidente, enquanto os filhos estavam fora, eles notaram um clima de tensão antes de saírem. Após a queda, rapidamente suspeitaram do namorado.

Raul nega as acusações e responde em liberdade por homicídio triplamente qualificado. A família de Carolina busca justiça e espera que este caso sirva de alerta para outras mulheres enfrentando violência doméstica.

Quem é o advogado suspeito de feminicídio e qual é a sua ligação com a vítima?

O advogado Raul Rodrigues Costa Lages é suspeito pela morte de sua namorada, Carolina da Cunha Pereira França Magalhães.

Como Caroline foi encontrada e qual a versão inicial apresentada por Raul?

Carolina foi encontrada morta após cair do oitavo andar do prédio onde vivia com seus filhos. Raul inicialmente tratou a situação como um suicídio.

Quais evidências estão sendo investigadas em relação ao caso?

As investigações indicam que Raul teria cortado a tela da janela e jogado Carolina já desacordada. Além disso, Carolina havia mencionado possessividade e controle por parte de Raul em um e-mail para si mesma.

Qual é a situação legal de Raul e o que a família de Carolina espera com esse caso?

Raul nega as acusações e responde em liberdade por homicídio triplamente qualificado. A família de Carolina busca justiça e espera que o caso sirva de alerta para outras mulheres enfrentando violência doméstica.

Assista ao vídeo - Família de advogada morta pelo namorado ao ser jogada da janela pede que suspeito seja preso

‌



