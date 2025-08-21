Advogado suspeito de feminicídio ao jogar namorada da janela
Família busca justiça pela morte de Carolina França no oitavo andar
O advogado Raul Rodrigues Costa Lages é suspeito pela morte de sua namorada, Carolina da Cunha Pereira França Magalhães. Ela foi encontrada morta após cair do oitavo andar do prédio onde vivia com seus filhos. Inicialmente tratado como suicídio pelo namorado, as investigações indicam que Raul teria cortado a tela da janela e jogado Carolina já desacordada.
O relacionamento entre Carolina e Raul era conturbado. Em um e-mail para si mesma, Carolina mencionou possessividade e controle por parte de Raul. Na noite do incidente, enquanto os filhos estavam fora, eles notaram um clima de tensão antes de saírem. Após a queda, rapidamente suspeitaram do namorado.
Raul nega as acusações e responde em liberdade por homicídio triplamente qualificado. A família de Carolina busca justiça e espera que este caso sirva de alerta para outras mulheres enfrentando violência doméstica.
