Agente da GCM é baleada durante tentativa de assalto na zona leste de São Paulo Polícia busca suspeitos após ataque a guarda metropolitana Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/05/2025 - 15h09 (Atualizado em 27/05/2025 - 15h09 )

Polícia procura por criminosos que balearam GCM na zona leste de São Paulo

Uma agente da Guarda Civil Metropolitana foi baleada durante uma tentativa de assalto no Jardim Iguatemi, zona leste de São Paulo. A polícia e a GCM estão à procura de três suspeitos; um deles foi atingido por disparos e fugiu para uma área de mata próxima.

O incidente ocorreu perto da casa da agente. No local, viaturas da GCM e Polícia Militar estão presentes enquanto as buscas continuam. Um dos suspeitos já foi preso em uma avenida próxima ao local do crime. A investigação busca determinar se o detido é responsável pelo disparo contra a agente.

A área do crime é cercada por mata, facilitando a fuga dos criminosos. As autoridades acreditam que mais pessoas possam estar envolvidas devido à presença de um veículo de transporte de carga na área. A operação segue em andamento, com equipes percorrendo os arredores em busca dos suspeitos restantes.

Assista em vídeo - Polícia procura por criminosos que balearam GCM na zona leste de São Paulo

