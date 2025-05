Polícia identifica novo suspeito no caso do desaparecimento de empresário no interior de SP

A Polícia Civil identificou um novo investigado no caso do desaparecimento do empresário Nelson Carreira Filho, visto pela última vez em Cravinhos, no interior de São Paulo. O novo suspeito é Marlon, responsável pela empresa onde o empresário foi visto pela última vez. O primeiro investigado a ser ouvido foi Tadeu, flagrado por câmeras de segurança caminhando na rua com um boné que pertencia a Nelson. Ele já prestou depoimento e teria confessado envolvimento na ocultação do cadáver, que, segundo ele, foi jogado em um rio. Outras testemunhas ouvidas pela polícia apontaram Marlon como o autor do assassinato. Até o momento, ele ainda não foi localizado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!