Ainda em tratamento contra câncer, Preta Gil decide participar do Carnaval de Salvador Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 27/02/2025 - 16h30 (Atualizado em 28/02/2025 - 12h10 )

Ainda em tratamento contra câncer, Preta Gil não vai ficar totalmente de fora do Carnaval. Isso porque ela acaba de confirmar presença em um camarote de Salvador. Quem falou sobre a notícia foi a madrasta da cantora, Flora Gil, durante entrevista. "[Salvador] é o lugar que ela mais gosta no mundo", explicou. "É um bálsamo, cheio de esperança e de alegria", completou Flora. Lembrando que, enquanto ainda internada, Preta cancelou a realização do bloco tradicional que realiza no Rio de Janeiro.

