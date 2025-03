Airbag de carro comprado em leilão explode sem colisão Explosão ocorreu enquanto motorista gravava vídeo para redes sociais Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/03/2025 - 16h11 (Atualizado em 20/03/2025 - 16h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Homem compra carro em leilão e airbag explode sem veículo bater

Um airbag de um veículo adquirido em leilão acionou inesperadamente enquanto o proprietário gravava um vídeo, sem que houvesse qualquer colisão. Everton Souza Rodrigues, que atua na compra e venda de automóveis de leilão, sofreu ferimentos nos braços e nas costas devido à explosão.

Everton, que trabalha no ramo automotivo há quatro anos, adquiriu o carro por um preço reduzido após o veículo ter sido atingido por uma enchente no Rio Grande do Sul. O carro, comprado por R$ 36 mil, estava destinado à revenda por mais de R$ 70 mil após os reparos necessários. No entanto, a explosão do airbag ocorreu durante uma gravação para redes sociais, surpreendendo Everton e os vizinhos.

A explosão evidenciou riscos associados à compra de veículos de leilão, onde os compradores não têm a oportunidade de testar os carros antes da aquisição. Especialistas explicam que problemas elétricos ou sensores danificados podem causar acionamentos inesperados. Everton agora enfrenta a necessidade de realizar novos reparos para garantir a segurança e a viabilidade de revenda do veículo.

Assista em vídeo - Homem compra carro em leilão e airbag explode sem veículo bater

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!