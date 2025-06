Alexandre Pato diz que vai bancar traslado do corpo de brasileira que morreu em vulcão na Indonésia Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 25/06/2025 - 17h20 (Atualizado em 29/06/2025 - 02h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Após a notícia de que o governo brasileiro não iria arcar com os custos, o ex-jogador Alexandre Pato se dispôs a pagar o traslado do corpo da brasileira Juliana Marins, que morreu no vulcão Rinjani, na Indonésia. Lembrando que a mochileira e publicitária, de 26 anos, foi encontrada na última terça-feira (24). Segundo informações, a jovem se cansou durante a trilha, pediu para o grupo parar um pouco, mas o guia turístico decidiu continuar, quando a jovem escorregou e caiu em uma área de difícil acesso.

Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp

e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb

‌



Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/

Twitter: https://twitter.com/balancogeral

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral

#BalançoGeralManhã #BalançoGeral #HoraDaVenenosa