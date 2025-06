Amigo sugere inveja como possível motivo para desaparecimento de empresário Adalberto venceu competição de moto no dia em que desapareceu Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/06/2025 - 16h04 (Atualizado em 04/06/2025 - 16h04 ) twitter

Amigo revela que Adalberto venceu campeonato de moto no dia em que desapareceu

Jaeldson, amigo do empresário Adalberto, descreveu-o como uma pessoa tranquila e alegre. Ele revelou que Adalberto venceu uma competição de moto no mesmo dia em que desapareceu. Esse fato levantou suspeitas de que a vitória possa ter gerado inveja entre concorrentes, sendo considerada uma das possíveis causas do desaparecimento.

Embora Jaeldson não tenha tido contato direto com Adalberto recentemente, ele mantinha proximidade através de um amigo em comum. Durante o velório, a família de Adalberto estava muito abalada e não conseguiu falar com a imprensa.

O mistério sobre o desaparecimento ainda persiste, com especulações de que a vitória no evento de moto poderia ter sido um catalisador para ações premeditadas. A comunidade aguarda ansiosamente por respostas enquanto as investigações prosseguem.

