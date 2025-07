Animais soltos em Campo Grande (MS) preocupam motoristas Burro e mula são capturados após horas nas ruas da cidade Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/07/2025 - 15h23 (Atualizado em 24/07/2025 - 15h23 ) twitter

Burro e mula circulam pelas ruas de Campo Grande (MS) e causam transtornos no trânsito

Dois animais, um burro e uma mula, foram vistos circulando pelas ruas de Campo Grande, gerando preocupações quanto à segurança viária. Os vídeos que capturaram o incidente nas principais avenidas da cidade logo se espalharam pelas redes sociais.

Os moradores assistiram preocupados enquanto os animais cruzavam vias movimentadas, desrespeitando as regras do trânsito, o que obrigou os motoristas a intensificarem a atenção ao volante. Após serem localizados, um motociclista conseguiu capturar os animais amarrando-os a uma árvore com dificuldade.

A caçada pelos animais durou várias horas até que, no bairro Jockey Club, eles foram finalmente contidos. Edinaldo, um empresário local, foi uma das pessoas envolvidas no esforço para capturá-los. Ele já havia observado os animais em outra área central e juntou-se aos esforços para resgatá-los.

