Anvisa endurece regras para venda de canetas emagrecedoras Farmácias em São Paulo são flagradas vendendo produtos sem receita Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/06/2025 - 15h50 (Atualizado em 24/06/2025 - 15h50 )

Câmera do Balanço encontra farmácias que vendem canetas emagrecedoras sem exigir receita

A Anvisa implementou uma nova regra exigindo que médicos emitam receitas em duas vias para a compra de canetas emagrecedoras, prática semelhante à venda de antibióticos. Contudo, uma investigação revelou que algumas farmácias em São Paulo continuam vendendo esses medicamentos sem a receita obrigatória.

Durante a apuração, uma farmácia na avenida Imirim foi flagrada comercializando Ozempic sem exigir prescrição médica. Funcionários alegaram que a atualização do sistema ainda não permitia seguir a norma. Em contraste, grandes redes no bairro do Limão confirmaram que só realizariam a venda mediante apresentação de receita.

A reportagem também expôs um mercado clandestino onde vendedores oferecem as canetas pela internet sem documentação exigida. Um produtor disfarçado conseguiu adquirir o medicamento por um preço inferior ao praticado nas farmácias tradicionais.

A medida da Anvisa visa combater o uso indiscriminado dessas canetas, originalmente destinadas ao tratamento de diabetes tipo 2, mas frequentemente utilizadas para perda de peso sem supervisão médica adequada.

