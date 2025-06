Arrastão no Ipiranga é registrado por morador em São Paulo Criminosos em motos realizam assaltos violentos na zona sul Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/06/2025 - 16h22 (Atualizado em 12/06/2025 - 16h22 ) twitter

Homens em motos realizam arrastão no Ipiranga, na zona sul de SP

Na região do Ipiranga, zona sul de São Paulo, três homens em duas motos realizaram um arrastão, abordando motoristas e roubando pertences como carteiras e celulares. Um morador, alertado por gritos, registrou as ações do alto de seu apartamento.

A violência começou quando um motorista foi abordado ao sair de seu carro; os criminosos rapidamente levaram seus pertences e continuaram a realizar outros roubos na área. A polícia foi chamada, mas ao chegar ao local, os suspeitos já haviam fugido.

As autoridades agora analisam imagens de câmeras de segurança e vídeos feitos por moradores para identificar os responsáveis. O número exato de vítimas ainda não foi determinado devido ao grande número de alvos no arrastão.

Assista ao vídeo - Homens em motos realizam arrastão no Ipiranga, na zona sul de SP

