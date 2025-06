Homem é sequestrado enquanto tentava sair de hotel em Mauá (SP)

Kaique Ferrarezi Simões, de 30 anos, foi sequestrado ao sair de um hotel em Mauá, na Grande São Paulo. Ele foi abordado e forçado a entrar em um carro estacionado em frente ao local. Dentro do veículo estavam um homem e uma mulher. A mulher, de 40 anos, foi identificada e presa. Em depoimento, ela confessou participação no esquema e afirmou que Kaique entrou em luta corporal com o homem e conseguiu escapar do carro. Apesar disso, Kaique continua desaparecido, assim como o motorista do veículo.



