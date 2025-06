Assaltos violentos deixam vítimas gravemente feridas em São Paulo Agressões no Ipiranga e na Barra Funda geram preocupação entre os moradores Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/06/2025 - 15h53 (Atualizado em 25/06/2025 - 15h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Violência em São Paulo: homens ficam feridos após assaltos

No bairro do Ipiranga, zona sul de São Paulo, João Hebert, um funileiro de 41 anos, foi atacado por um assaltante enquanto se preparava para entrar em seu carro. O criminoso agiu com violência, deixando a vítima desacordada e em estado grave no hospital. O suspeito, que ainda não foi capturado, levou o celular, documentos, relógio e chaves de João.

Outro incidente ocorreu em uma passarela na Barra Funda, zona oeste da cidade. Adriano Campos Pedreira, de 37 anos, foi agredido por um grupo de jovens de bicicleta conhecido como gangue da bike. Durante o assalto, os agressores usaram pedaços de madeira para golpear a cabeça da vítima. Após o ataque, Adriano conseguiu retornar para casa, mas entrou em coma após dormir.

A polícia está analisando imagens de segurança para identificar os responsáveis por ambos os crimes. A passarela na Barra Funda é um ponto de preocupação à noite devido à insegurança crescente enfrentada pelos pedestres nessas regiões de São Paulo.

Assista ao vídeo - Violência em São Paulo: homens ficam feridos após assaltos

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!