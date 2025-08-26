Assassinato de fiscal de praia choca Ubatuba (SP)
Crime planejado ocorreu na praia de Itamambuca; polícia investiga
O fiscal de praia Marlon Claro dos Santos, de 38 anos, foi assassinado em Itamambuca, Ubatuba (SP), por um homem disfarçado de catador de latinhas. Após encerrar seu turno, Marlon foi abordado pelo suspeito enquanto estava em sua moto perto da guarita da praia. O atirador usava boné, máscara e luvas para ocultar sua identidade e disparou contra Marlon, que tentou fugir mas caiu na rua.
A polícia trata o caso como homicídio doloso e analisa imagens das câmeras de segurança para identificar o criminoso. O uso de um revólver calibre 38 e o disfarce sugerem um crime premeditado. A Sociedade Amigos de Itamambuca lamentou a morte e ofereceu apoio à família de Marlon, que deixa dois filhos pequenos. O incidente ocorre em meio a outros crimes violentos na região, incluindo disputas ligadas ao jogo do bicho.
