Assassinato de Zezinho do Ouro: suspeito confessa crime e revela detalhes Autor do crime alega ter sido contratado por R$ 50 mil para matar o delator Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/04/2025 - 16h54 (Atualizado em 11/04/2025 - 16h54 )

Homem confessa ter matado delator de esquemas de corrupção da polícia na zona norte de São Paulo

Leonardo Ferreira Silva confessou à polícia ser o responsável pela morte de Zezinho do Ouro, conhecido por denunciar esquemas de corrupção na internet. O crime ocorreu em Santana, zona norte de São Paulo, onde Zezinho foi morto a tiros em seu condomínio. Leonardo afirmou que recebeu R$ 10 mil de um total prometido de R$ 50 mil por um homem de Pernambuco, identificado como Wellington, para realizar o assassinato.

Zezinho do Ouro, que mantinha um canal na internet para denunciar figuras influentes, foi atraído para uma emboscada por Leonardo, que se passou por uma fonte com informações de abuso. O encontro foi marcado sob o pretexto de uma denúncia, mas resultou em sua morte. Leonardo fugiu após o crime e revelou à polícia que teve contato com o crime organizado em Pernambuco antes de retornar a Minas Gerais, onde recebeu a encomenda do assassinato.

Além do crime contra Zezinho, Leonardo confessou outros homicídios em Minas Gerais e São Paulo. A polícia investiga para identificar o mandante do assassinato e esclarecer se há envolvimento de figuras denunciadas por Zezinho. A família da vítima acredita que as denúncias frequentes de Zezinho motivaram sua morte.

