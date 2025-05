Atendente sofre ataque em Barueri (SP) e caso está sob investigação Mulher foi agredida ao retornar do trabalho; polícia já tem suspeito Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/05/2025 - 15h14 (Atualizado em 21/05/2025 - 15h14 ) twitter

Mulher é perseguida e abusada quando chegava em casa em Barueri (SP)

Uma atendente de clínica médica foi atacada por um homem enquanto voltava do trabalho em Barueri, na Grande São Paulo. A mulher de 31 anos foi seguida pelo suspeito por aproximadamente 300 metros antes de ser abordada em uma viela sem câmeras de segurança. Após lutar para se desvencilhar do agressor, ela conseguiu buscar ajuda com moradores locais.

A vítima foi levada ao pronto-socorro e depois à delegacia, onde registrou um boletim de ocorrência por estupro. A delegacia da mulher de Barueri investiga o caso e já tem um suspeito identificado, aguardando mais evidências para confirmar sua identidade.

O ataque ocorreu depois que a mulher desceu do ônibus e seguiu a pé até sua casa. Ela foi abordada em uma escadaria isolada, onde o suspeito tentou imobilizá-la. Por medo de refazer o trajeto, a vítima decidiu se afastar do trabalho temporariamente.

A Polícia Civil aguarda a confirmação da identidade do suspeito para solicitar um mandado de prisão temporária. A vítima espera por justiça enquanto alerta sobre o perigo que outras mulheres podem enfrentar até que o agressor seja detido.

Mulher é perseguida e abusada quando chegava em casa em Barueri (SP)

