Áudio de suspeito em prisão gera questionamentos em caso Vitória

Caso Vitória: defesa da família da vítima quer que a investigação seja feita por outra delegacia

Um áudio recente trouxe novos desdobramentos no caso da morte de Vitória Regina. Maicol, o principal suspeito do crime, foi flagrado em uma conversa com sua mãe enquanto estava em prisão temporária, sugerindo que ele tinha acesso a um celular de forma irregular. Durante a ligação, ele mencionou que poderia receber ajuda das autoridades se colaborasse com informações sobre o crime, levantando preocupações sobre a condução da investigação.

O advogado da família de Vitória está surpreso com a situação e planeja solicitar que a investigação seja transferida para o Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) em São Paulo. Além disso, o áudio será levado à corregedoria da Polícia Civil para uma análise mais aprofundada. A reconstituição do crime está agendada para breve, sem a presença de Maicol.

