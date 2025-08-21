Aumento de crimes em Moema desafia segurança pública
Moradores investem em vigilância para enfrentar onda de assaltos
Moradores de Moema, um dos bairros mais valorizados da zona sul de São Paulo, enfrentam um aumento significativo de crimes, especialmente furtos e roubos. A sensação de segurança foi substituída por um estado constante de alerta devido à ousadia crescente dos criminosos na região.
A violência tem levado os residentes a adotar medidas de segurança, como a instalação de câmeras e o uso de grupos de mensagens para alertar sobre atividades suspeitas. Mesmo com investimentos em tecnologia de vigilância, a criminalidade persiste, com assaltos ocorrendo tanto durante o dia quanto à noite.
Entre janeiro e junho do ano passado, foram registrados 1.514 casos de furtos e roubos em Moema. No mesmo período deste ano, esse número aumentou para 1.651, representando um crescimento de quase 10%. Essa situação força os moradores a mudar seus hábitos, evitando sair com objetos de valor e limitando passeios a pé.
Os moradores estão se organizando para enfrentar essa situação desafiadora, criando redes de comunicação e investindo em segurança para tentar reverter o cenário atual.
