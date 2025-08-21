Aumento de crimes em Moema desafia segurança pública Moradores investem em vigilância para enfrentar onda de assaltos Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/08/2025 - 15h44 (Atualizado em 21/08/2025 - 15h44 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Aumento significativo de crimes em Moema, especialmente furtos e roubos.

Moradores estão em estado constante de alerta devido à ousadia dos criminosos.

Registros de furtos e roubos cresceram quase 10% entre janeiro e junho, de 1.514 para 1.651 ocorrências.

Residentes investem em tecnologia de vigilância e criam redes de comunicação para melhorar a segurança.

Medo e insegurança crescem em Moema, na zona sul de São Paulo, após aumento de crimes

Moradores de Moema, um dos bairros mais valorizados da zona sul de São Paulo, enfrentam um aumento significativo de crimes, especialmente furtos e roubos. A sensação de segurança foi substituída por um estado constante de alerta devido à ousadia crescente dos criminosos na região.

A violência tem levado os residentes a adotar medidas de segurança, como a instalação de câmeras e o uso de grupos de mensagens para alertar sobre atividades suspeitas. Mesmo com investimentos em tecnologia de vigilância, a criminalidade persiste, com assaltos ocorrendo tanto durante o dia quanto à noite.

Entre janeiro e junho do ano passado, foram registrados 1.514 casos de furtos e roubos em Moema. No mesmo período deste ano, esse número aumentou para 1.651, representando um crescimento de quase 10%. Essa situação força os moradores a mudar seus hábitos, evitando sair com objetos de valor e limitando passeios a pé.

Os moradores estão se organizando para enfrentar essa situação desafiadora, criando redes de comunicação e investindo em segurança para tentar reverter o cenário atual.

‌



Qual é a situação atual da criminalidade em Moema?

Moradores de Moema enfrentam um aumento significativo de crimes, principalmente furtos e roubos, que substituíram a sensação de segurança por um estado constante de alerta.

Que medidas de segurança estão sendo adotadas pelos moradores de Moema?

Os moradores estão instalando câmeras de vigilância e utilizando grupos de mensagens para alertar sobre atividades suspeitas, na tentativa de enfrentar a crescente criminalidade.

‌



Como os dados de criminalidade de Moema mudaram entre os anos?

Entre janeiro e junho do ano passado, foram registrados 1.514 casos de furtos e roubos em Moema. No mesmo período deste ano, esse número aumentou para 1.651, representando um crescimento de quase 10%.

Como os residentes estão se adaptando ao aumento da criminalidade?

Os moradores estão mudando seus hábitos ao evitar sair com objetos de valor e limitando passeios a pé, além de se organizarem em redes de comunicação para enfrentar a situação.

‌



Assista ao vídeo - Medo e insegurança crescem em Moema, na zona sul de São Paulo, após aumento de crimes

