Aumento de crimes em Moema desafia segurança pública

Moradores investem em vigilância para enfrentar onda de assaltos

  • Aumento significativo de crimes em Moema, especialmente furtos e roubos.
  • Moradores estão em estado constante de alerta devido à ousadia dos criminosos.
  • Registros de furtos e roubos cresceram quase 10% entre janeiro e junho, de 1.514 para 1.651 ocorrências.
  • Residentes investem em tecnologia de vigilância e criam redes de comunicação para melhorar a segurança.

 

Moradores de Moema, um dos bairros mais valorizados da zona sul de São Paulo, enfrentam um aumento significativo de crimes, especialmente furtos e roubos. A sensação de segurança foi substituída por um estado constante de alerta devido à ousadia crescente dos criminosos na região.

A violência tem levado os residentes a adotar medidas de segurança, como a instalação de câmeras e o uso de grupos de mensagens para alertar sobre atividades suspeitas. Mesmo com investimentos em tecnologia de vigilância, a criminalidade persiste, com assaltos ocorrendo tanto durante o dia quanto à noite.

Entre janeiro e junho do ano passado, foram registrados 1.514 casos de furtos e roubos em Moema. No mesmo período deste ano, esse número aumentou para 1.651, representando um crescimento de quase 10%. Essa situação força os moradores a mudar seus hábitos, evitando sair com objetos de valor e limitando passeios a pé.

Os moradores estão se organizando para enfrentar essa situação desafiadora, criando redes de comunicação e investindo em segurança para tentar reverter o cenário atual.


