Balança Povão: Ciclofaixa em avenida com pouco espaço revolta moradores da zona norte de SP

A criação de uma ciclofaixa em uma avenida movimentada está deixando os moradores revoltados no Parque Novo Mundo, na zona norte de São Paulo. A estrutura foi instalada na avenida José Maria Fernandes. A via é dividida por um canteiro central e o estacionamento de carros é permitido, por isso, o espaço é reduzido. Ônibus, caminhões e carros acabam transitando em cima da ciclofaixa. A instalação abalou a estrutura do comércio, do trânsito e acabou colocando a vida dos ciclistas em perigo. Acompanhe!