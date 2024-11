Balança Povão: Moradores reclamam de postes instalados em calçada estreita na zona leste de SP

Um morador do Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo, precisou destruir uma floreira que construiu na calçada para deixar a vizinhança mais bonita. A justificativa é que a construção dificultaria a passagem dos pedestres e ele até concordou com isso. O que chama atenção é que não faltam obstáculos para quem caminha na rua em que ele mora e a regra parece não se aplicar a todas as instalações. Um poste instalado calçada, além de obstruir o caminho, foi colocado em frente a garagem de uma das casas. Os moradores querem uma solução para caminhar livremente e o Balanço Geral foi conferir. Acompanhe!