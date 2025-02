Balança Povão: Praça reformada há um ano é inutilizada por nunca ter sido inaugurada

Na Vila Romana, zona oeste de São Paulo, uma praça linda, com quadra arrumada e brinquedos novos foi flagrada completamente vazia e trancada com um cadeado. O local foi reformado, mas nunca foi inaugurado, então ninguém utiliza o espaço. O Balanço Geral foi até lá para conferir a situação e conversar com os moradores.



