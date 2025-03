Balanço Geral conversa ao vivo com Daniel, suspeito de envolvimento na morte de Vitória Regina Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 11/03/2025 - 15h49 (Atualizado em 11/03/2025 - 16h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Balanço Geral conversou por telefone com Daniel Lucas, um dos suspeitos de envolvimento na morte da jovem Vitória Regina, nesta terça-feira (11). Na conversa, ele justificou as fotos do carro de Maicol dos Santos encontradas no seu celular pela perícia. Segundo Daniel, ele tirou as fotos da placa do carro por ter ouvido que Maicol era um foragido da Justiça e logo depois tê-lo visto passar de carro normalmente na rua. Ainda segundo ele, Maicol pode ter dito o seu nome no depoimento por tê-lo visto tirando as fotos do seu carro. Na ligação, ele afirmou sua inocência no caso. A polícia continua investigando Daniel como suspeito e busca novas provas para pedir sua prisão temporária.

Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp

e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb

‌



Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/

Twitter: https://twitter.com/balancogeral

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral

#BalançoGeralManhã #BalançoGeral #HoraDaVenenosa