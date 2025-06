Balanço Geral estreia série de entrevistas com as mulheres de Daniel e Christian Cravinhos, irmãos condenados pela morte do casal Von Richthofen Amanda Barbieri e Carolina Andrade fazem revelações ao apresentador do programa, Eleandro Passaia Balanço Geral|Do R7 13/06/2025 - 20h17 (Atualizado em 13/06/2025 - 20h17 ) twitter

Amanda Barbieri e Carolina Andrade são as mulheres dos irmãos Cravinhos Divulgação/RECORD

Nesta segunda-feira (16), o Balanço Geral inicia uma série de entrevistas exclusivas, que serão exibidas ao longo da semana, com as mulheres de Daniel e Christian Cravinhos, condenados pela morte dos pais de Suzane Von Richthofen.

Os irmãos estiveram diretamente envolvidos no assassinato de Manfred e Marísia Von Richthofen, ocorrido em 2002, ao lado de Suzane Von Richthofen, filha do casal. O crime, que chocou o país, foi planejado e executado para que a jovem herdasse a fortuna da família. Todos os envolvidos foram condenados, e os Cravinhos cumpriram pena, inicialmente, em regime fechado. Com o passar do tempo e a progressão de regime, ambos conquistaram a liberdade condicional.

Pela primeira vez, o apresentador do programa, Eleandro Passaia, conversa com as mulheres dos irmãos, a consultora de marketing Amanda Barbieri, de 37 anos, e a biomética esteta Carolina Andrade de Paula e Silva, de 26 anos. Elas vão revelar porque se apaixonaram pelos condenados pela morte do casal Von Richthofen e abrem o jogo sobre detalhes da relação com ambos.

Durante a entrevista, Carolina, esposa de Daniel, defende o marido ao ser questionada pela participação do companheiro no crime: “Se eu não me engano, ele tinha 21 anos. Eu vou caracterizar isso como um vacilo, uma imaturidade”.

‌



Já Amanda, esposa de Christian, mostra a tatuagem que fez para o marido e declara que se sente segura ao lado dele: “Me sinto tão segura com ele a ponto do meu filho chamá-lo de pai. Eu amo o Christian. Amo o nome dele, o sobrenome dele e tudo que vem junto“.

O Balanço Geral vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50 e, aos sábados, às 13h, na tela da RECORD.