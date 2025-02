Bandidos são presos após roubarem cosméticos de farmácia na zona sul de SP Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 27/02/2025 - 13h06 (Atualizado em 28/02/2025 - 12h04 ) twitter

A polícia deteve dois homens que roubaram uma farmácia na zona sul de São Paulo. Os criminosos chegaram de motocicleta, com um deles rendendo os funcionários enquanto o outro aguardava do lado de fora. Uma funcionária alertou a polícia pelo grupo dos farmacêuticos, permitindo uma rápida resposta. Durante a abordagem, houve luta corporal, mas a dupla foi capturada com cosméticos avaliados em aproximadamente R$ 2 mil. Eles foram levados para uma delegacia, onde investiga-se quem pode ter recebido os produtos roubados. De acordo com a polícia, os criminosos já eram procurados e faziam parte de uma gangue especializada em roubar cosméticos.

