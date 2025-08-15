Bebê surpreende mãe ao andar na creche
Encenação infantil faz parte do desenvolvimento emocional
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Arthur, um bebê de um ano, surpreendeu sua mãe, Lívia, ao andar sozinho na creche enquanto fingia não saber andar em casa para ganhar colo. Na creche, suas andanças já eram conhecidas pelas professoras.
A reação de Lívia veio após ser informada pelas professoras de que Arthur já estava familiarizado com os passos e se movia com confiança no ambiente escolar. A surpresa dos pais contrastou com a habitualidade de Arthur na creche.
Especialistas explicam que até os seis anos as crianças aprendem por imitação e misturam fantasia e realidade para explorar emoções e entender o mundo ao redor. Essa encenação é uma ferramenta importante no desenvolvimento emocional das crianças.
