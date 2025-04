Briga entre motociclista e pedestres em Guaianases termina com feridos Discussão em frente a farmácia na zona leste de São Paulo vira caso de polícia Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/04/2025 - 15h40 (Atualizado em 23/04/2025 - 15h40 ) twitter

Motoqueiro encosta a roda na perna de homem e começa uma briga na zona leste de SP; veja as imagens

Em Guaianases, zona leste de São Paulo, uma briga começou quando um motociclista encostou a roda da moto na perna de um pedestre em frente a uma farmácia. A discussão rapidamente escalou para agressão física, com socos sendo trocados entre o motociclista, seu garupa e dois homens.

As câmeras de segurança capturaram o momento em que o motociclista atingiu a perna do homem, provocando uma reação agressiva. O garupa tentou intervir mas acabou se afastando. Durante o confronto, objetos pessoais caíram no chão e um homem de camiseta azul tentou separar os envolvidos.

Apesar da gravidade do incidente, nenhuma ocorrência policial foi registrada no local. A polícia está investigando se os envolvidos já se conheciam anteriormente e qual foi a motivação para a briga.

Assista em vídeo - Motoqueiro encosta a roda na perna de homem e começa uma briga na zona leste de SP; veja as imagens

