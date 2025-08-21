Briga por vaga de estacionamento termina em confusão na zona leste
Confronto entre casais em condomínio resulta em agressões e atropelamento
Na Vila Carrão, zona leste de São Paulo, uma disputa por vaga de estacionamento em frente a um condomínio resultou em briga entre dois casais. A médica Vitória estava no carro prata que bloqueava a entrada das vagas de visitantes, enquanto o engenheiro Henrique e sua esposa Daniela tentavam entrar no local com seu veículo cinza.
A situação escalou quando Vitória e Daniela começaram a discutir e trocar agressões físicas. Câmeras de segurança capturaram o momento em que Vitória usou uma mochila para atingir Henrique, levando a uma briga generalizada que envolveu puxões de cabelo e empurrões entre os casais.
Moradores e transeuntes intervieram para acalmar a situação. No entanto, ao tentar deixar o local, o carro cinza acabou atropelando Vitória. O caso foi registrado como lesão corporal, dano e atropelamento pela Secretaria de Segurança Pública. Agora, cabe à justiça determinar as responsabilidades no ocorrido.
O que provocou a briga entre os casais na Vila Carrão?
A briga ocorreu devido a uma disputa por vaga de estacionamento em frente a um condomínio.
Qual foi o resultado da briga?
A briga resultou em agressões físicas e, ao tentar sair do local, o carro de Henrique atropelou Vitória.
Como a situação foi registrada pelas autoridades?
O caso foi registrado como lesão corporal, dano e atropelamento pela Secretaria de Segurança Pública.
