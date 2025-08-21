Briga por vaga de estacionamento termina em confusão na zona leste Confronto entre casais em condomínio resulta em agressões e atropelamento Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/08/2025 - 16h10 (Atualizado em 21/08/2025 - 16h10 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Conflito por vaga de estacionamento em condomínio na Vila Carrão, Zona Leste de São Paulo.

Médica Vitória e o casal Henrique e Daniela se envolveram em briga por causa de bloqueio nas vagas de visitantes.

Agressões físicas foram registradas, com Vitória usando uma mochila para atacar Henrique.

Carro de Henrique atropelou Vitória ao tentar deixar o local; caso foi registrado na Secretaria de Segurança Pública.

Exclusivo: mulher envolvida em briga em condomínio de SP fala com o Balanço Geral

Na Vila Carrão, zona leste de São Paulo, uma disputa por vaga de estacionamento em frente a um condomínio resultou em briga entre dois casais. A médica Vitória estava no carro prata que bloqueava a entrada das vagas de visitantes, enquanto o engenheiro Henrique e sua esposa Daniela tentavam entrar no local com seu veículo cinza.

A situação escalou quando Vitória e Daniela começaram a discutir e trocar agressões físicas. Câmeras de segurança capturaram o momento em que Vitória usou uma mochila para atingir Henrique, levando a uma briga generalizada que envolveu puxões de cabelo e empurrões entre os casais.

Moradores e transeuntes intervieram para acalmar a situação. No entanto, ao tentar deixar o local, o carro cinza acabou atropelando Vitória. O caso foi registrado como lesão corporal, dano e atropelamento pela Secretaria de Segurança Pública. Agora, cabe à justiça determinar as responsabilidades no ocorrido.

O que provocou a briga entre os casais na Vila Carrão?

‌



A briga ocorreu devido a uma disputa por vaga de estacionamento em frente a um condomínio.

Qual foi o resultado da briga?

‌



A briga resultou em agressões físicas e, ao tentar sair do local, o carro de Henrique atropelou Vitória.

Como a situação foi registrada pelas autoridades?

‌



O caso foi registrado como lesão corporal, dano e atropelamento pela Secretaria de Segurança Pública.

Assista ao vídeo - Exclusivo: mulher envolvida em briga em condomínio de SP fala com o Balanço Geral

