Busca é intensificada por suspeito de balear PM em Paraisópolis
Homem que roubou arma do policial já foi preso após negociação
A Polícia Militar continua em busca de Kauan Alison, suspeito de atirar no Cabo Santana durante uma operação em Paraisópolis. Gabriel dos Santos foi detido após sua família negociar com as autoridades para que ele se entregasse. Ele também revelou onde a arma estava escondida.
O incidente ocorreu durante uma operação contra furtos de motos em Santo Amaro. Os suspeitos não obedeceram à ordem de parada e fugiram para Paraisópolis. Kauan perdeu o controle do veículo e tentou fugir a pé, mas ao ser alcançado pelo Cabo Santana, disparou contra ele.
O estado de saúde do Cabo Santana é estável. A polícia solicita a colaboração da comunidade para localizar Kauan.
