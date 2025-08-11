Busca é intensificada por suspeito de balear PM em Paraisópolis Homem que roubou arma do policial já foi preso após negociação Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/08/2025 - 18h40 (Atualizado em 11/08/2025 - 18h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Polícia Militar busca Kauan Alison, suspeito de balear o Cabo Santana em Paraisópolis.

Gabriel dos Santos foi preso após negociação da família para que se entregasse e revelou onde a arma estava escondida.

O incidente aconteceu durante uma operação contra furtos de motos em Santo Amaro.

O estado de saúde do Cabo Santana é estável, e a polícia pede ajuda da comunidade para encontrar Kauan.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A Polícia Militar continua em busca de Kauan Alison, suspeito de atirar no Cabo Santana durante uma operação em Paraisópolis. Gabriel dos Santos foi detido após sua família negociar com as autoridades para que ele se entregasse. Ele também revelou onde a arma estava escondida.

O incidente ocorreu durante uma operação contra furtos de motos em Santo Amaro. Os suspeitos não obedeceram à ordem de parada e fugiram para Paraisópolis. Kauan perdeu o controle do veículo e tentou fugir a pé, mas ao ser alcançado pelo Cabo Santana, disparou contra ele.

O estado de saúde do Cabo Santana é estável. A polícia solicita a colaboração da comunidade para localizar Kauan.

Veja também

‌



Fique por dentro de tudo que acontece no mundo dos famosos

Balanço Geral playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Assista à íntegra de A Hora da Venenosa desta segunda (11) Câmera do Balanço: Estudantes menores de idade usam cigarros eletrônicos em frente a escola em SP Falsos fotógrafos fingem contratar profissionais para roubar equipamentos em São Paulo Ex-segurança de time de basquete dos Estados Unidos é acusado de furtar camisas e peças históricas SP: Pedreiro desaparece após ir à casa de amigo e família busca por respostas Doc Investigação traz novas revelações sobre o caso Gil Rugai na noite desta segunda (11) Exclusivo: Balanço Geral fala com brasileiro ‘caçador de pickpockets’ da Inglaterra Polícia procura por quatro homens que desapareceram ao cobrar uma dívida no Paraná Chegou com uma e saiu com outra: criminosos são flagrados trocando moto roubada por outra em SP Vítimas de ‘Galo Cego’ vão à delegacia para reconhecer homem que atacava pedestres em São Paulo Mãe e filho são investigados por comandar operações de garimpo ilegal em territórios indígenas Criminosos levam menos de 20 segundos para clonar controles de portões automáticos; confira Corridas de táxis em São Paulo ficam mais caras; reajuste chega a 9% nas bandeiradas Influenciador é acusado de exploração sexual e trabalho infantil em vídeos com menores Polícia continua as buscas por suspeito de atirar em PM em Paraisópolis (SP) Velório de Arlindo Cruz terá cerimônia aberta ao público Homem persegue criminosos após roubo de celular em São Paulo Crianças são vítimas de maus-tratos em creche na Grande São Paulo Homem é baleado durante tentativa de assalto em Carapicuíba, na Grande São Paulo Especialista em transplantes de órgãos explica estado de saúde de Faustão

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!