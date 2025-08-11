Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Balanço Geral

Busca é intensificada por suspeito de balear PM em Paraisópolis

Homem que roubou arma do policial já foi preso após negociação

Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • A Polícia Militar busca Kauan Alison, suspeito de balear o Cabo Santana em Paraisópolis.
  • Gabriel dos Santos foi preso após negociação da família para que se entregasse e revelou onde a arma estava escondida.
  • O incidente aconteceu durante uma operação contra furtos de motos em Santo Amaro.
  • O estado de saúde do Cabo Santana é estável, e a polícia pede ajuda da comunidade para encontrar Kauan.

 

A Polícia Militar continua em busca de Kauan Alison, suspeito de atirar no Cabo Santana durante uma operação em Paraisópolis. Gabriel dos Santos foi detido após sua família negociar com as autoridades para que ele se entregasse. Ele também revelou onde a arma estava escondida.

O incidente ocorreu durante uma operação contra furtos de motos em Santo Amaro. Os suspeitos não obedeceram à ordem de parada e fugiram para Paraisópolis. Kauan perdeu o controle do veículo e tentou fugir a pé, mas ao ser alcançado pelo Cabo Santana, disparou contra ele.

O estado de saúde do Cabo Santana é estável. A polícia solicita a colaboração da comunidade para localizar Kauan.

Veja também


Fique por dentro de tudo que acontece no mundo dos famosos

Balanço Geral playlist

1/20

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.