Cabo da PM baleado em ataque na zona leste de São Paulo Policial está em estado grave após troca de tiros com criminosos Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/05/2025 - 15h42 (Atualizado em 07/05/2025 - 15h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cabo da PM baleado dentro de viatura na zona leste de São Paulo segue em estado grave

Um cabo da Polícia Militar foi gravemente ferido após ser baleado dentro de uma viatura no bairro Cidade Tiradentes, zona leste de São Paulo. O ataque ocorreu quando um veículo emparelhou com a viatura e abriu fogo contra os policiais. O major que estava no banco do passageiro reagiu imediatamente, resultando em uma troca de tiros antes que os criminosos fugissem.

As imagens mostram o momento em que o carro dos criminosos se aproxima na contramão e inicia os disparos, forçando a viatura a colidir com um poste. Após o confronto, o veículo utilizado pelos bandidos foi abandonado próximo a um desmanche.

A polícia está investigando o caso como um possível atentado premeditado e busca identificar os responsáveis pelo ataque. Este tipo de violência direta contra viaturas tem gerado preocupação entre os policiais da região, que não estão habituados a tais ocorrências. A comunidade local também está apreensiva com essa escalada de violência.

Assista em vídeo - Cabo da PM baleado dentro de viatura na zona leste de São Paulo segue em estado grave

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!