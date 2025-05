Polícia pede a prisão de suspeito após achar impressões digitais no carro de professora morta

A polícia identificou uma impressão digital no carro da professora Fernanda Bonin, encontrada morta com ferimentos no pescoço. O veículo havia sido abandonado próximo ao autódromo de Interlagos, a quilômetros de distância da casa da vítima. Um homem, que aparece em imagens de segurança deixando o carro no local, é agora o principal suspeito do crime. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) solicitou a prisão temporária do investigado e aguarda seu depoimento para esclarecer o possível envolvimento na morte da professora.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!