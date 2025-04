Cachorro de vídeo viral com Ana Castela atravessa as Américas ao lado do dono O cão Bastião foi a única companhia do dono, Pedro Henrique, em uma longa aventura que passou por 26 países; saiba mais Balanço Geral|Do R7 26/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/04/2025 - 02h00 ) twitter

Famoso por um vídeo com Ana Castela, o cachorro Bastião já era um sucesso nas redes sociais por viajar as Américas de mula com o dono Reprodução/RECORD

O Balanço Geral acompanhou uma história inusitada e muito inspiradora. Natural do estado de São Paulo, Pedro Henrique Biondo Matias, também conhecido como Berranteiro, fez uma travessia em 26 países montado em uma mula. Mas está errado quem pensa que ele viveu tudo isso sozinho; seu cachorro, Bastião, o acompanhou e tornou tudo ainda mais especial e desafiador.

O planejamento foi longo, cerca de dois anos até que ele desse início a primeira parte de exploração das Américas. O objetivo dele era levar a cultura de peão boiadeiro por outros países. A largada foi dada em agosto de 2023 em Barretos, no interior de São Paulo, quando ele viajou de caminhonete ao lado do pet até finalmente chegar no ponto final: os Estados Unidos.

Apesar de ter dito em entrevista que só tinha dinheiro o suficiente para chegar até a Colômbia, a visibilidade de Pedro Henrique e Bastião foi crescendo nas redes sociais e atraindo patrocinadores. Ao concluir o objetivo de chegar de caminhonete até o país norte-americano, ele decidiu que estava pronto para viver algo ainda mais desafiador: ser o primeiro homem a cruzar as Américas em cima de, nada mais, nada menos, do que uma mula.

Foi então que começou a busca por uma mula barata disponível para compra e, após um tempo explorando os Estados Unidos, Pedro Henrique conheceu um criador de animais que doou duas mulas após se comover com sua história.

“Quando eu vi a mula foi uma emoção porque eu vi que o sonho ia começar a acontecer”, disse o boiadeiro em entrevista ao Balanço Geral SP.

Os animais nunca tinham sido usados para montar; sendo assim, ele teria que domá-las mesmo não tendo experiência. Ainda no meio dessas reviravoltas, o veterinário brasileiro, Gustavo Paloni, soube dessa nova aventura de Pedro Henrique, se empolgou, e decidiu se juntar a Pedro.

Mesmo com a dificuldade de ter que encarar as diferentes condições climáticas de cada país com as mulas, a dupla não desistiu e seguiu firme.

O boiadeiro ainda contou que enfrentou dificuldades, como ter que enfrentar veículos em alta velocidade e atravessar pontes altas e extensas. Em uma dessas situações, perdeu seu cachorro e fiel escudeiro, Bastião, após uma moto passar bem ao lado deles. Depois de 15 horas sem o companheiro, o boiadeiro o encontrou na madrugada próximo ao local onde eles haviam estado juntos pela última vez.

Após todas as fortes emoções, desafios, o cachorro Bastião se tornou um sucesso e conquistou fãs por todo o Brasil; uma em especial foi a cantora Ana Castela, que inclusive gravou um vídeo encantador cantando a música Solteiro forçado com participação do cachorro.

Já Pedro Henrique, revelou que pretende lançar um livro contando em detalhes sobre essa longa viagem que o consagrou oficialmente como o primeiro homem a cruzar as Américas montado em uma mula.

Confira a reportagem na íntegra:

O Balanço Geral vai ao ar se segunda a sexta, a partir das 11h50, na tela da RECORD.