Cachorro ferido por flecha e tiro é salvo no Missouri, nos EUA Animal se recupera após cirurgia complexa Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/03/2025 - 15h26 (Atualizado em 25/03/2025 - 15h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cachorro sobrevive depois de ser atingido por tiro e bala nos EUA

No Missouri, Estados Unidos, um cachorro de rua foi encontrado em estado crítico com uma flecha atravessada no pescoço. Durante exames veterinários, também foi descoberta uma bala alojada em seu abdômen. O filhote precisou passar por uma cirurgia complexa para remoção dos objetos.

Apesar da gravidade dos ferimentos, o cachorro sobreviveu à operação e foi carinhosamente apelidado de Amuleto. Ele está se recuperando bem e já há pessoas interessadas em sua adoção assim que estiver totalmente restabelecido. As autoridades locais estão investigando o caso para encontrar o responsável pelo ataque, que pode enfrentar até um ano de prisão.

Assista em vídeo - Cachorro sobrevive depois de ser atingido por tiro e bala nos EUA

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!