Câmera do Balanço : Cliente diz ser vítima do 'boa noite, Cinderela' em cassino clandestino em SP Local que já recebeu Gabigol e MC Gui havia sido fechado

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O cassino clandestino onde o Gabigol, atacante do Flamengo, foi encontrado há três anos, na Vila Olímpia, bairro nobre de São Paulo, continua funcionando. O cantor MC Gui também estava lá na época, e o local foi fechado, afinal, cassino é proibido no Brasil. Apesar disso, a Câmera do Balanço descobriu que esse mesmo cassino está funcionando e um cliente diz que teve todo o dinheiro que ganhou lá roubado depois de ser vítima do famoso golpe 'boa noite, Cinderela'.