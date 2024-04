Câmera do Balanço flagra banhistas em represas impróprias em SP Apesar de parecerem seguros, os locais podem ser traiçoeiros para visitantes

É proibido nadar nas represas que ficam na região metropolitana e no interior de São Paulo. Mesmo assim, elas estão sempre cheias de banhistas querendo espantar o calor e aproveitar os dias de sol. Apesar de parecerem seguras, as represas podem ser traiçoeiras. A água escura e o fundo irregular podem causar acidentes graves. A Câmera do Balanço fez flagrantes em algumas represas de São Paulo.