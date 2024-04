Câmera do Balanço: Flanelinhas driblam fiscalização da CET na zona sul de SP Guardadores de carros separam vagas com cones e cadeiras e tampam as placas dos carros com adesivos

A Câmera do Balanço mostrou uma nova forma dos flanelinhas driblarem a fiscalização da zona sul, em São Paulo. Guardadores de carros separam vagas com cones e cadeiras e tampam as placas dos carros com adesivos. Dessa forma, as câmeras de monitoramento dos carros da CET não conseguem multar os motoristas.