Câmera do Balanço : Mais de 35 mil bolsas falsas de grifes são apreendidas em galpão na Augusta A polícia descobriu o depósito da pirataria rastreando bolsas e carteiras falsas que eram vendidas em centros comerciais da capital

Um galpão que fica na rua Augusta, uma das mais famosas de São Paulo, escondia mais de 35 mil bolsas falsas de grifes famosas e a Câmera do Balanço foi até lá. A polícia descobriu o depósito da pirataria rastreando bolsas e carteiras falsas que eram vendidas em centros comerciais da capital, como a Rua 25 de Março e a região do Brás. As peças falsas também eram distribuídas para lojas de todo o Brasil.