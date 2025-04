Caminhão desgovernado invade casa durante almoço em Barueri (SP) Defesa Civil avalia danos estruturais após o acidente Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/04/2025 - 16h14 (Atualizado em 01/04/2025 - 16h14 ) twitter

Caminhão desgovernado bate em carro e invade casa em Barueri (SP)

Em Barueri (SP), um caminhão sem freio colidiu com uma casa e três veículos estacionados enquanto os moradores almoçavam. Eles conseguiram sair ilesos, mas estão temporariamente abrigados na casa de parentes. O motorista não estava no veículo no momento do acidente.

A Defesa Civil está avaliando a estrutura do imóvel danificado. A família espera ser ressarcida pelos danos materiais e busca realocação para um local mais seguro. Um dos moradores expressou o impacto emocional do incidente: “O que passa na nossa cabeça é que a gente ia estar ali debaixo daquele caminhão”. O cachorro da família também ficou ferido, mas já recebeu atendimento veterinário e se recupera bem.

