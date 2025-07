Caminhoneiro e ajudante sequestrados após alerta falso em Guarulhos Polícia resgata vítimas mantidas reféns em área de mata Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/07/2025 - 13h15 (Atualizado em 23/07/2025 - 13h15 ) twitter

Caminhoneiro e ajudante são sequestrados por criminosos após alerta falso de fumaça nos pneus

Um motorista de caminhão e seu ajudante foram sequestrados na Grande São Paulo depois de descarregar mercadorias em Guarulhos e iniciar o retorno para Campinas. Durante o trajeto, dois homens em uma moto alertaram sobre uma suposta fumaça nos pneus do caminhão. Ao pararem para verificar, os criminosos bloquearam a passagem do veículo e levaram as vítimas no carro deles para uma área de mata, onde foram mantidas reféns até serem resgatadas pela Polícia Militar.

Os suspeitos, conhecidos por antecedentes criminais, foram detidos com um revólver apreendido. As vítimas passaram por momentos de grande tensão durante o sequestro. “Foi um momento que eu não desejo nem para o meu pior inimigo,” relatou uma das vítimas.

