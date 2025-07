‘Sister Hong’: homem se passa por mulher, grava encontros e vende vídeos de conteúdo adulto

Um homem cuja personagem feminina ficou conhecida na internet como ‘Sister Hong’ foi descoberto pela polícia, na China. Ele se passava por uma mulher, com maquiagem, peruca e roupas femininas, e marcava encontros com homens, por aplicativos de relacionamento, em troca de mimos, como frutas e outros alimentos. Quando os pares estavam juntos, o golpista gravava as relações. Alguns homens descobriam que ‘Sister Hong’ não era mulher e iam embora, mas outros prosseguiam com as relações. Depois de tudo, ele vendia os vídeos em grupos privados de conteúdo adulto. ‘Sister Hong’ foi acusado de transmitir HIV para alguns parceiros, mas a polícia desmentiu o boato.



