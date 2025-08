Campeão de xadrez confessa assassinato da mãe e alega manipulação Defesa busca provar controle materno para reduzir pena por feminicídio Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/08/2025 - 15h19 (Atualizado em 04/08/2025 - 15h19 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Davi Sulzbacher Gonçalves, de 24 anos, confessou ter assassinado sua mãe, Lisete Sulzbacher.

Ele alega que sofria controle e manipulação materna desde a infância, influenciando seu comportamento.

A defesa busca usar essas alegações para reduzir a pena ou absolvi-lo no caso tratado como feminicídio premeditado.

A investigação está apurando a veracidade das alegações, o que pode afetar o julgamento.

Jovem confessa assassinato da mãe e diz ter sido controlado e dopado por ela desde criança

Davi Sulzbacher Gonçalves, de 24 anos, confessou ter assassinado sua mãe, Lisete Sulzbacher, enquanto ela dormia. Ele alegou à polícia que era controlado e dopado por ela desde a infância para simular autismo, influenciando seu comportamento. Após o crime, Davi contatou as autoridades sem demonstrar arrependimento.

O caso é tratado como feminicídio premeditado, e a defesa pode usar a alegação de manipulação maternal para buscar redução da pena ou absolvição em júri popular. Lisete era natural do Rio Grande do Sul e tinha registros de racismo. Davi, por outro lado, era um prodígio no xadrez, representando o Brasil internacionalmente sem histórico de violência anterior ao incidente.

A investigação busca esclarecer a veracidade das alegações de manipulação, o que pode impactar o julgamento do caso.

Assista ao vídeo - Jovem confessa assassinato da mãe e diz ter sido controlado e dopado por ela desde criança

