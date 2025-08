Professor aposentado é morto dentro de própria casa no bairro do Jabaquara, em São Paulo

Um professor aposentado de 73 anos foi morto dentro da própria casa no bairro do Jabaquara, zona sul de São Paulo. Andreas Malik era polonês, estava no Brasil há 25 anos e dava aulas de idiomas. Quatro suspeitos foram vistos andando pela rua e depois apareceram carregando sacolas. Eles queriam roubar objetos de valor e dinheiro. O idoso foi assassinado enquanto dormia e o corpo foi encontrado a lado da cama com as mãos e pés amarrados. Os suspeitos seguem foragidos.



