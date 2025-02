Cão de Zezé Di Camargo sofre acidente em fazenda e é socorrido de helicóptero Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 27/02/2025 - 16h37 (Atualizado em 28/02/2025 - 12h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O cachorro de Zezé Di Camargo, Nescau, sofreu um acidente na fazenda do cantor em Goiás, mas está bem. Quem falou sobre o susto nas redes sociais foi Graciele Lacerda. Segundo a influenciadora digital, o pet foi atingido pela hélice de um helicóptero que estava na propriedade e recebeu socorro imediato. "Ele fica doido quando vê helicóptero", explicou Graciele. "Tinha muito sangue na cara dele, me assustou muito", completou. A esposa de Zezé ainda disse que Nescau teve apenas alguns cortes no corpo.

Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp

e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb

‌



Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/

Twitter: https://twitter.com/balancogeral

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral

#BalançoGeralManhã #BalançoGeral #HoraDaVenenosa