Carolina Dieckmmann se despede de Preta Gil durante velório no Rio de Janeiro Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 25/07/2025 - 14h21 (Atualizado em 29/07/2025 - 02h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A atriz Carolina Dieckmmann se despediu de sua grande amiga Preta Gil no velório da cantora, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (25). O velório da artista é aberto ao público. Preta Gil morreu no último domingo (20), em Nova Iorque, nos Estados Unidos, enquanto tentava um tratamento alternativo para o câncer. Em decorrência da burocracia para o translado do corpo ao Brasil, o velório só acontece cinco dias depois. Preta será cremada, conforme sua vontade expressa em vida.

Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp

e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb

‌



Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/

Twitter: https://twitter.com/balancogeral

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral

#BalançoGeralManhã #BalançoGeral #HoraDaVenenosa