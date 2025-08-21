Casal preso em cruzeiro por fraude com vales-presente nos EUA Esquema criminoso usava cartões alterados para financiar viagens de luxo Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/08/2025 - 12h58 (Atualizado em 21/08/2025 - 12h58 ) twitter

Brasileiro e boliviana são presos em cruzeiro nas Bahamas por aplicar golpes em mercado dos EUA

Rogério da Cunha, brasileiro de 45 anos, e Aida, boliviana de 43 anos, foram presos ao desembarcar de um cruzeiro nas Bahamas. Eles são acusados de integrar uma quadrilha que aplicava golpes em supermercados na Flórida, utilizando cartões com códigos falsificados para comprar vales-presente. O esquema causava problemas nos sistemas de pagamento dos estabelecimentos e financiou diversas viagens luxuosas.

O casal realizou um cruzeiro de quatro dias pelas Bahamas com esses vales fraudulentos. A polícia já estava monitorando suas atividades e efetuou as prisões quando o navio atracou em Miami. Beatriz Paz, de 66 anos, também foi detida após cometer outra fraude no mesmo supermercado alvo do golpe. Os três suspeitos moram juntos nos arredores de Miami e enfrentam acusações de furto qualificado e conspiração para fraude, com prejuízos estimados em mais de R$ 160 mil.

