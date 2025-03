Casarão desaba sobre carro e deixa um morto no centro histórico do Rio de Janeiro Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 20/03/2025 - 16h17 (Atualizado em 20/03/2025 - 18h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nesta quinta-feira (20), um casarão desabou em uma região comercial do centro do Rio de Janeiro. A estrutura não veio abaixo por completo, então novos desabamentos podem acontecer no local. Há uma informação das pessoas que viram a estrutura cedendo de que uma família estava no local do desabamento. O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro realiza mais buscas nos escombros e monitora a estrutura.

Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp

e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb

‌



Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/

Twitter: https://twitter.com/balancogeral

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral

#BalançoGeralManhã #BalançoGeral #HoraDaVenenosa