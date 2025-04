Catador de recicláveis morre atropelado por carro em alta velocidade na zona leste de São Paulo Motorista fugiu sem prestar socorro após atropelar Rudival Santos Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/04/2025 - 15h24 (Atualizado em 25/04/2025 - 15h24 ) twitter

Catador de recicláveis morre atropelado por carro em alta velocidade na zona leste de São Paulo

Rudival Santos, um catador de materiais recicláveis de 40 anos, foi atropelado por um carro em alta velocidade na avenida São Mateus, zona leste de São Paulo. As câmeras de segurança capturaram o momento em que o veículo ultrapassou o limite de velocidade de 30 km/h. Após o acidente, o motorista parou brevemente para que uma mulher saísse do carro antes de fugir sem prestar socorro.

A polícia está à procura do motorista do Fiesta prata envolvido no acidente. Edmilson, irmão da vítima, informou que Rudival deixou duas filhas pequenas e era muito querido na comunidade local. O amigo que estava com Rudival também ficou ferido no incidente. As autoridades pedem que qualquer pessoa com informações sobre o veículo entre em contato para ajudar nas investigações.

