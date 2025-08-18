Chacina em Passo Fundo (RS): Triângulo amoroso leva a tragédia
Doc Investigação revela novos detalhes do crime no Rio Grande do Sul
A edição desta segunda-feira(18) do programa Doc Investigação na RECORD explora o caso da Chacina de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Um triângulo amoroso culminou na morte de três pessoas, com a suspeita principal sendo uma mulher que teria ordenado o assassinato da amante de seu marido.
A repórter Thais Furlan entrevistou uma das suspeitas foragidas por cinco anos, revelando informações que podem alterar o rumo das investigações. Além disso, o papel do marido preso será questionado para determinar sua real participação nos crimes. O programa vai ao ar às 22h45 na RECORD.
Veja também
Fique por dentro de tudo que acontece no mundo dos famosos
Balanço Geral playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!