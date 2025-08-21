Cobra exótica encontrada em encomenda nos Correios Polícia investiga origem e destino de pacote com animal asiático Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/08/2025 - 12h30 (Atualizado em 21/08/2025 - 12h30 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Funcionários dos Correios encontraram uma cobra exótica durante triagem de encomendas.

A cobra, de origem asiática, está em cuidados veterinários para exames de saúde.

Animal não é peçonhento, mas pode crescer bastante quando adulto.

Polícia Ambiental investiga remetente e destinatário por possíveis maus-tratos ao animal.

Funcionários dos Correios encontram cobra exótica em caixa durante triagem de encomendas

Durante a triagem de encomendas em uma agência dos Correios, funcionários detectaram uma cobra exótica dentro de uma caixa de papelão através do raio-x. A Polícia Ambiental foi acionada para lidar com o caso.

Identificada como uma espécie asiática, a cobra está sob cuidados em uma clínica veterinária para exames que irão avaliar sua saúde. O réptil não é peçonhento, mas pode atingir grandes dimensões quando adulto.

As autoridades estão investigando tanto o remetente quanto o destinatário do animal, além de apurar possíveis maus-tratos devido às condições inadequadas de transporte da cobra.

Assista ao vídeo - Funcionários dos Correios encontram cobra exótica em caixa durante triagem de encomendas

