Cobra exótica encontrada em encomenda nos Correios
Polícia investiga origem e destino de pacote com animal asiático
Durante a triagem de encomendas em uma agência dos Correios, funcionários detectaram uma cobra exótica dentro de uma caixa de papelão através do raio-x. A Polícia Ambiental foi acionada para lidar com o caso.
Identificada como uma espécie asiática, a cobra está sob cuidados em uma clínica veterinária para exames que irão avaliar sua saúde. O réptil não é peçonhento, mas pode atingir grandes dimensões quando adulto.
As autoridades estão investigando tanto o remetente quanto o destinatário do animal, além de apurar possíveis maus-tratos devido às condições inadequadas de transporte da cobra.
