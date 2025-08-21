Logo R7.com
Cobra exótica encontrada em encomenda nos Correios

Polícia investiga origem e destino de pacote com animal asiático

  • Funcionários dos Correios encontraram uma cobra exótica durante triagem de encomendas.
  • A cobra, de origem asiática, está em cuidados veterinários para exames de saúde.
  • Animal não é peçonhento, mas pode crescer bastante quando adulto.
  • Polícia Ambiental investiga remetente e destinatário por possíveis maus-tratos ao animal.

 

Durante a triagem de encomendas em uma agência dos Correios, funcionários detectaram uma cobra exótica dentro de uma caixa de papelão através do raio-x. A Polícia Ambiental foi acionada para lidar com o caso.

Identificada como uma espécie asiática, a cobra está sob cuidados em uma clínica veterinária para exames que irão avaliar sua saúde. O réptil não é peçonhento, mas pode atingir grandes dimensões quando adulto.

As autoridades estão investigando tanto o remetente quanto o destinatário do animal, além de apurar possíveis maus-tratos devido às condições inadequadas de transporte da cobra.

