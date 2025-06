Comerciante chinês é suspeito de armar emboscada e matar jovem no Rio de Janeiro Marcelle Júlia foi encontrada morta após desaparecer no dia 11 Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/06/2025 - 15h42 (Atualizado em 16/06/2025 - 15h42 ) twitter

Família de jovem morta no Rio de Janeiro acredita que ela caiu em emboscada de comerciante chinês

Marcelle Júlia Araújo da Silva, de 18 anos, desapareceu no dia 11 de novembro e foi encontrada morta na casa de um comerciante chinês de 35 anos, no Rio de Janeiro. Câmeras de segurança mostram Marcelle em uma bicicleta antes de ser atraída para uma emboscada. O comerciante era obcecado por ela, que o via apenas como amigo.

A polícia já emitiu um mandado de prisão temporária contra o suspeito. Imagens mostram o suspeito transportando um carrinho coberto por uma lona azul contendo o corpo da jovem. A justiça aguarda exames complementares para determinar a causa da morte, pois não foram encontradas marcas evidentes de violência no corpo.

Amigos e familiares colaboraram na investigação ao analisar as imagens das câmeras de segurança. Testemunhas estão sendo ouvidas para esclarecer o caso, incluindo outro chinês que mora no mesmo imóvel onde Marcelle foi assassinada.

Família de jovem morta no Rio de Janeiro acredita que ela caiu em emboscada de comerciante chinês

