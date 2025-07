Comissária de bordo sul-africana é encontrada morta em iate nas Bahamas Paige Bell foi achada seminua com ferimentos graves; suspeita de abuso sexual é investigada Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/07/2025 - 15h35 (Atualizado em 11/07/2025 - 15h35 ) twitter

Jovem sul-africana sai para trabalhar em iate de luxo e é assassinada

Paige Bell, uma comissária de bordo sul-africana de 20 anos conhecida como “Garota de Ouro”, foi encontrada morta no luxuoso iate Far From It, ancorado na Ilha de Harbour, nas Bahamas. No dia 3 de julho, a polícia local foi chamada após Paige ter sido dada como desaparecida. Ela foi encontrada na sala de máquinas do iate, seminua e inconsciente, com ferimentos graves no pescoço e nos braços.

Ao lado dela estava Brigido Muñoz, engenheiro de máquinas mexicano que também apresentava cortes profundos nos pulsos, interpretados como tentativa de suicídio pela polícia. Há suspeitas de que Paige tenha sofrido abuso sexual antes de sua morte. Muñoz nega envolvimento no crime e permanece detido sem direito a fiança até a audiência marcada para o dia 20 de novembro.

Os pais de Paige viajaram para Nassau para acompanhar o caso e levar o corpo da filha de volta à África do Sul. Documentos revelam que Muñoz tinha um histórico de conflitos com a tripulação, incluindo acusações não formalizadas de assédio e comportamento agressivo. Paige sonhava em estudar biologia marinha e estava em sua terceira viagem profissional quando ocorreu o trágico incidente.

